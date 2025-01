Qualificazioni Australian Open 2025 | Bellucci parte bene Errani avanza in rimonta

Leggi su Sportface.it

Mattiae Saradebuttano con una vittoria a Melbourne e portano a quattro il numero di azzurri capaci di raggiungere il secondo turno delledell’. Entrambi attesi in campo lunedì, ma costretti a fare i conti con la pioggia e dunque a posticipare il loro esordio, non hanno deluso le aspettative e proseguono il loro percorso che spera di portarli a conquistare il pass per il tabellone principale.Tutto facile per MattiaVittoria di routine per il 23enne di Busto Arsizio, che ha regolato con un doppio 6-3 l’o Marinkov (in tabellone grazie ad una wild card) in poco meno di un’ora e mezza. Come da pronostico non c’è stata storia e, nonostante l’azzurro abbia servito una percentuale di prime inferiore al 50%, ha scagliato 10 ace ed ha annullato l’unica palla break concesse.