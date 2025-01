Notizie.com - Perché Donald Trump vuole a tutti i costi la Groenlandia. Il tycoon: “Non escludo l’uso della forza e i dazi”. La premier danese: “L’isola non è in vendita”

Da un lato c’è il presidente eletto degli Usa, che non ha escluso di usare l’esercito e di applicaremolto alti per strapparne il controllo.Dall’altra c’è la Danimarca, il cui re Federico X ha cambiato lo stemma, Mette Frederiksen ha detto che il futuro del, che non è in, dev’essere deciso dagli stessi abitanti. E che gli Stati Uniti rappresentano un alleato molto importante.la. Il: “None i”. La: “non è in” (ANSA FOTO) – Notizie.comIn mezzo c’è la, un’isola collocata nell’estremo nord dell’oceano Atlantico tra il Canada, l’Islanda, l’Artide e il mar Glaciale Artico. La sua capitale è Nuuk, conta poco meno di 57mila abitanti ed è sotto il controllo finanziario, politico e militare del Regno di Danimarca.