Paolo Bonolis, ci siamo per l'accordo: ecco dove lo vedremo in tv

Personaggi tv., ciperloin tv – In questi ultimi mesi molto si è scritto del destino professionale di. Stando all’indiscrezione del giorno l’ipotesi che il conduttore romano torni in Rai è definitamente tramontata. Secondo “BubinoBlog”, infatti, Mediaset starebbe per siglare conun accordo di rinnovo di contratto per altri tre anni. ( dopo le foto)Leggi anche: Angelina Mango, fan preoccupati: il video impressiona tuttiLeggi anche: “Affari tuoi”, il gesto di Eleonora spiazza Stefano De Martino, ciperloin tvNessun cambiamento sul fronte lavorativo per: il 63enne non approderà a Viale Mazzini. Si legge su “BubinoBlog”: “Il conduttore romano, con il suo amico di avventure inseparabile Luca Laurenti, resterà, per contratto, per altri tre anni a Mediaset”.