Non solo il Napoli | parola a Cristian Bucchi

L’ex calciatore delè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione Marte Sport Live. “La sconfitta in Supercoppa non penso mini la forza dell’Inter, che per me resta per distacco la squadra più forte della Serie A. Ha un organico importante, ha continuità tecnica sia per conduzione che per gruppo squadra. insomma per mel’Inter può perdere lo scudetto”. Ilvisto a Firenze“Mentalmente però l’ultima settimana ha consolidato ildal punto di vista mentale, mettendo nel contempo in discussione alcune certezze dell’Inter e il progetto Atalanta. Sono, insomma, cambiate molte valutazioni. Ilha evidenziato cinismo e cattiveria battendo la Fiorentina, dimostrando che al primo errore ti punisce, al secondo ti fa male, mentre al terzo ti azzanna e di ammazza proprio”.