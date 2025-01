Biccy.it - Nikita attacca Shaila che si era vergognata del comportamento di Helena

IldiPrestes che nei giorni scorsi ha lanciato un bollitore contro Jessica Morlacchi ha fatto molto discutere, sia in casa, che fuori.Gatta parlando con i suoi coinquilini ha dichiarato di essersideldella brasiliana. “Io mi sonodi stare qua, noi siamo dei professionisti“. Una frase che non è piaciuta aPelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip nonché amica diPrestes, che su Twitter ha così commentato: “Si parla di professionalità? Rimembriamo i giorni al Grande Fratello spagnolo? ” l’emoji del fuoco non è stata messa a caso, dato che proprio al Gran Hermanoe Lorenzo hanno consumato per la prima volta, ndr “Meglio di no. Di che professionalità potremmo parlare? Faccio un’analisi sul punto però: la parola reality significa realtà.