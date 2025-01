Thesocialpost.it - Malore in vacanza a Marsa Alam, Mattia Cossettini muore a 9 anni: aperta un’indagine

Unanel cuore del Mar Rosso si è trasformata in tragedia per la famiglia di, 9, originario di Tavagnacco, in provincia di Udine. Il piccolo è deceduto in circostanze ancora da chiarire durante un soggiorno con i genitori e il fratellino in un resort di.Leggi anche:in culla, morta la bimba di Montebelluna ricoverata a PadovaIldurante la gita in barcaLa giornata era iniziata con una gita in barca nelle acque cristalline di. Durante l’escursione,si è improvvisamente sentito male, svenendo e accusando un forte mal di testa al risveglio. Portato dal medico del resort, il malessere è stato inizialmente attribuito a un colpo di calore, e il piccolo è stato trattato con flebo e farmaci. Riportato in stanza dai genitori, la sua situazione è però peggiorata rapidamente.