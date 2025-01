Lapresse.it - Lotteria Italia 2025, tutti i premi e i biglietti vincenti: 5 milioni a Somaglia

La Dea Bendata, quest’anno, torna a baciare la Lombardia: il primoo da 5dellaè stato vinto a, in provincia di Lodi. Il biglietto vincente – T173756 – è stato venduto nell’AutogrillOvest, in provincia di Lodi, sull’A1 Milano-Napoli. L’esito dell’estrazione è arrivato nel corso della trasmissione ‘Affari Tuoi’, in onda nella serata di lunedì 6 gennaio su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino. Nel corso della trasmissione, quest’anno, sono stati assegnatigiornalieri per un totale di 780mila euro.Il secondoo, da 2,5, è stato vinto a Pesaro (biglietto T378442), il terzo è stato vinto a Palermo (biglietto G330068). Chiudono la classifica deidi prima categoria il biglietto G173817 venduto a Torino (1,5); e al quinto posto il tagliando S185025 venduto a Dolo, in provincia di Venezia, con un montedi 1milione di euro.