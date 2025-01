Nerdpool.it - La premiere invernale di Chicago Fire sarà importante per Cruz (ecco perché)

Ladiè ormai alle porte, e con essa la risoluzione di uncliffhanger. Joe(Joe Minoso) ha trascorso gran parte del finale autunnale della stagione 13 lottando per capire se qualcuno lo stesse minacciando sul lavoro.C’è stato un proiettile lasciato nell’armadietto della caserma 51 e una rivelazione cruciale in cui un uomo di nome Junior Polanco (Richard Cabral) lo ha affrontato in una chiesa locale. Junior è il cugino di Flaco (Jose Antonio Garcia), il capo di una gang che aveva minacciato di uccidere il fratello diprima che morisse in un incendio.Il passato di Joeè tornato a perseguitarloIl punto è cheera sul posto durante l’incendio e ha lasciato morire Flaco di proposito. Sapeva che suo fratello non sarebbe mai stato al sicuro se Flaco fosse stato ancora vivo, quindi ha preso una decisione estrema, anche se comprensibile.