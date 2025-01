Inter-news.it - Inter-Milan, Leao cambia tutto! Disastro completo a Riyadh – CdS

Basta l’ingresso di Rafaelper permettere aldi vincere 3-2 contro l’. Si concretizza ilinaspettato per Simone Inzaghi, il racconto del Corriere dello Sport.RACCONTO – Ilvince per 3-2 contro l’nella finale di Supercoppa Italiana die pareggia i trofei dei nerazzurri. Entrambe adesso sono a 8, i rossoneri tornano al successo in questa competizione nove anni dopo dall’ultima volta. È bastato l’ingresso di Rafaela mandare in confusione la difesa avversaria, che non ha saputo rispondere alla fantasia del portoghese in forma come nei suoi giorni migliori. Il momentaneo 2-0 non è stato abbastanza, nemmeno con il ritorno al gol di Lautaro Martinez e la prima rete italiana di Mehdi Taremi.sembrava indirizzato verso l’ennesimo trionfo di Inzaghi, eppure Sergio Conceicao non ha mai mollato.