InnocentEvasione Un disco dalla cella

Ilsi farà. Le note della band composta da detenuti e agenti della polizia penitenziaria del carcere di Siena, i "Musica", varcheranno le mura della casa circondariale che si trova nel cuore della città. Dimostrando che quando l’esistenza fluisce lenta dietro le sbarre si può ancora sperare. E che suonare e cantare rappresenta un modo per continuare a vivere, fino a trasformarsi, com’è stato nel caso di Siena, in un progetto di inclusione ed umanità. Grazie alla campagna di raccolta fondi dal titolo evocativo, "", scattata a metà novembre e conclusa a Natale, verranno coperte tutte le spese previste per la registrazione e promozione delrealizzato dal gruppo musicale del carcere. Raccoglierà canzoni dove risuonano messaggi di riscatto e di libertà rivolgendosi ad un pubblico che apprezzerà anche il senso profondo del progetto.