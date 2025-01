Ilveggente.it - I pronostici di martedì 7 gennaio: Arsenal-Newcastle, Sporting CP-Porto e non solo

di: c’èin League Cup,CP-nella coppa di legaghese e altre partite.La League Cup, meglio nota come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione, è giunta alle semifinali, unico turno della competizione in cui si giocano sia andata che ritorno. Oltre a Liverpool e Tottenham, vanno a caccia di un pass per la finale di Wembley (in programma il prossimo 16 marzo) anche.IdiCP-e non(LaPresse) – IlVeggente.it Lo scorso novembre ilincontrò l’in uno dei suoi peggiori momenti ed ebbe la meglio 1-0: decisivo il gol del cannoniere bianconero Isak. Molto dipenderà dalle scelte dei due allenatori, che probabilmente faranno rifiatare qualche titolare, ma è probabile che anche all’Emirates Stadium assisteremo ad un match combattuto ed equilibrato, con gli ospiti che tenteranno di tenere aperti i giochi qualificazione in vista del ritorno.