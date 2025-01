Ilgiorno.it - Guasto alla caldaia di casa. Intossicati dal monossido

GAMBOLÒ (Pavia)Due persone sono state soccorse nella loro abitazione, ormai quasi satura didi carbonio. Un uomo di 33 anni e una donna di 53 sono state trasportate con l’ambulanza in codice giallo, non in pericolo di vita, all’ospedale Civile di Vigevano. Nella loro, in via Molino della Roggia a Gambolò, i dispositivi in dotazione ai soccorritori hanno rilevato la presenza del gas killer, dando la conferma che i sintomi accusati dalle due persone all’interno erano provocati da intossicazione da. Per fortuna non è successo in piena notte, ma nella prima serata di domenica, dando modo alle vittime di rendersi conto del malessere e di lanciare quindi l’rme che li ha di fatto salvati. Quando invece le persone vengono colte nel sonno e non avvertono i sintomi, le conseguenze del gas possono portare anchemorte.