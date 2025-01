Golf Tiger Woods è il giocatore più influente al mondo | premio da 10 milioni battuto Scheffler

Leggi su Sportface.it

Nonostante gli zero titoli conquistati in stagione,non ha concluso il 2024 a mani vuote. Come si evince da un rapporto di Josh Carpenter dello Sports Business Journal, il 49enne, si è classificato al primo posto nel ranking del Player Impact Program, volto a premiare i giocatori più popolari del PGA Tour. Il fuoriclasse americano ha disputato soltanto cinque eventi nel 2024, superando peraltro il taglio solamente in occasione del Masters, chiudendo al 60° posto con +16. Ha inoltre sfiorato la vittoria del PNC Championship insieme al figlio Charlie, mentre lontano dal green ha lanciato il suo marchio di abbigliamento Sun Day Red. Tutto ciò gli è bastato per comandare la classifica PIP e incassare unda 10di dollari.Secondo posto per il numero uno delScottie, vincitore di sette eventi del PGA Tour e dell’oro olimpico nel 2024.