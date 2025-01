Gamberorosso.it - Gino Sorbillo: “Salt Bae? I napoletani lo sfotteranno, ma poi faranno la fila per andarci”

«Ci sarà sempre un po' di sfottò, anche per l’arrivo di. Napoli è sempre così, come è stato per l’arrivo di Flavio (Briatore, ndr) cui tanti auguravano un flop. Anche perci sarà questo carosello. Ma poilaper». Parola di, che col Crazy Pizza di Briatore – prima della pace siglata con scambio di pizze – non si era risparmiato in ironia: adesso però il pizzaiolo napoletano ha imparato ed è lui uno dei primi aare sul carro dello chef turco che al secolo fa di nome Nusret Gökçe e che col suo gesto per salare la carne ha conquistato i social.: oro, eccessi e bistecche milionarieÈ bastato che venisse annunciata la nuova apertura della bisteccheria di lusso, per scuotere il sonnacchioso Natale partenopeo. Si sono scatenati influencer e testate locali nella corsa all’ironia per una delle insegne già al centro di commenti dei fan, ma anche dei detrattori.