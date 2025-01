Ilnapolista.it - Flick: «Olmo e Pau Victor non potranno giocare la semifinale di Supercoppa»

Hansi, allenatore del Barcellona, ha parlato del caso Daniin conferenza stampa alla vigilia delladidi Spagna contro l’Athletic Bilbao.Leggi anche: Il Barcellona è convinto di spuntarla in tribunale: convocatie Pauper la: «Non so se il caso influenza gli altri giocatori»«contro l’Athletic è sempre difficile. Sono un’ottima squadra, hanno ottimi giocatori e un’ottima filosofia. È un piacere vederli. Hanno giocatori molto veloci e fanno molto bene. Sarà una partita molto bella».Pensi che Danio Pau Víctor finiranno perin questa?«Non credo che accadrà domani, ma aspetteremo. L’unica cosa che possiamo fare adesso è aspettare».Ti trovi in ??una situazione scomoda a causa del ‘Caso’?«Come ho detto prima, non è così facile per noi non avere due giocatori molto importanti per noi.