F1 Hamilton compie 40 anni | tutti i successi del pilota più vincente della storia

Leggi su Sportface.it

Il 7 gennaio 2025, Lewisspegne 40 candeline. L’inglese si prepara alla sua diciottesima stagione in F1 e alla sua prima con indosso la tuta rossaFerrari. La carriera del Sir si sta avvicinando alle battute finali, con il numero 44 che si unisce ad un club elitario, quello dei piloti di F1 ancora in attività sopra ai 40di età. Oltre a, in griglia è presente solo Fernando Alonso, che quest’anno compirà 44. Ilbritco non bada però alla propria età e ha deciso di imbarcarsi in una nuova avventura, dopo aver salutato Mercedes, con cui ha speso undiciè atteso a Maranello, dove si unirà a Charles Leclerc per la stagione 2025, in partenza a marzo. Il passaggio diin Ferrari ha rappresentato una delle pagine più iconicheF1.