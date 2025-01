Quotidiano.net - #Earlynight, si va a letto presto. Il trend più tranquillo su TikTok

Ma chi l’ha detto che i giovani pensano solo a divertirsi e a fare tardi la sera? Altro che ore piccole: proprio tra la Gen Z è sempre più diffuso il fenomeno di andare a dormire. Sui social spopola l’hashtag, che significa "a", diventato virale su. Alla base di questo, la maggiore consapevolezza dei giovani sul ruolo del sonno per salvaguardare la salute fisica e mentale. Secondo un’analisi dei dati dell’American Time Use Survey di RentCafe, nel 2022, i ventenni hanno dormito in media 9 ore e 28 minuti, un aumento dell’8% rispetto al 2010. Ildi andare a dormireè diventato virale anche a causa del #SoftGirl, che ha reso andare auna scelta di moda, ma lo scenario ha più sfaccettature. a cura di Maurizio Costanzo