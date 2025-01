Movieplayer.it - Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds svela "la scena più terrificante da scrivere", sorpresa per i fan

Leggi su Movieplayer.it

Lapiù impegnativa dapersarà unaper i tantissimi fan della Marvel che hanno amato il film Il terzo capitolo disarebbe stato atteso probabilmente anche senza l'inclusione deldi Hugh Jackman, ma il suo arrivo avrebbe avuto un effetto sconvolgente anche sullo stesso, oltre che per i fan. In un'intervista concessa a IndieWire, l'attore ha rivelato chei dialoghi diinsi è rivelato "un processo".ha colto l'occasione per elogiare il suo amico e partner Jackman, parlando in particolare dellain cuifa un pesante esame di coscienza a. "Hugh ha preso quel monologo e lo ha divorato. L'ha masticato, ingoiato .