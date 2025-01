Inter-news.it - De Vrij come Calhanoglu, serata amara per l’Inter: nuovo infortunio

La Supercoppa Italiana disputata a Riyadh si trasforma in una notte da dimenticare per, non solo per la sconfitta subita in rimonta dal Milan, ma anche per i problemi fisici che continuano ad assillare la squadra di Simone Inzaghi. Dopo, anche dedopo la finale.ALTRO– Stefan deha accusato un problema muscolare al flessore durante il secondo tempo della sfida contro il Milan. L’entità dell’non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma nel post-gara il tecnico Simone Inzaghi ha confermato che Deha concluso la partita con un fastidio muscolare. Saranno necessari esami strumentali nelle prossime ore per valutare l’entità del problema e i tempi di recupero. La perdita di Depotrebbe rappresentare un’ulteriore tegola per, già alle prese con una lista di indisponibili che si allunga.