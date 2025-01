Ilgiorno.it - Dalla parte dei pendolari. Casorezzo non si arrende: "Ridateci il nostro bus"

in rivolta alzano la voce: "la linea Z648!". È un grido che si leva con forza daquello della Giunta di Rosella Giola con un appello rivolto alla società Movibus e all’Agenzia del Trasporto pubblico locale di Città Metropolitana. Il Motivo? Si chiede il ripristino degli autobus “autostradali” che, da Arconate a Molino Dorino a Milano, attraversano i comuni di Busto Garolfo,, Ossona e Arluno. La soppressione di questo servizio essenziale, avvenuta già da diversi mesi, sta gravemente penalizzando icasorezzesi. Il sindaco Giola non ci sta e si è fatta portavoce delle esigenze dei suoi concittadini, che ogni giorno lottano con difficoltà sempre maggiori per raggiungere Milano. "Abbiamo chiesto di rivedere questa decisione – dichiara il sindaco Rosella Giola con determinazione –.