Dal "Tinder" tra i detenuti al nuovo lavoro: la vita di Robinho nel "carcere dei famosi" in compagnia di un medico violentatore

Le feste di Natalele ha passato nelP2 Dr. José Augusto César Salgado, a Tremembè. È in questo istituto nello stato di San Paolo che l’ex calciatore brasiliano si trova dallo scorso marzo, per scontare la sua condanna a nove anni dia cui è stato condannato in Italia per violenza sessuale. Uno stupro di gruppo commesso nel 2013, quando era un giocatore del Milan. Dopo diversi tentennamenti, nel marzo scorsoè stato arrestato dalle autorità brasiliane ed è cominciate per lui il periodo di detenzione in quello che è conosciuto come “ildei“. L’ex calciatore fra le altre anche di Real Madrid e Manchester City si trova in fatti indi medici, politici ed altri personaggi i cui crimini hanno destato particolare scalpore nell’opinione pubblica.