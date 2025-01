Quifinanza.it - Compagnie aeree europee più sostenibili dal 2025, la strategia lowcost per risparmiare

Dal 1 gennaio, lesono obbligate a imbarcare almeno il 2% di combustibile sostenibile. Una percentuale destinata a salire fino al 6% entro il 2030, per poi raggiungere il 20% nei successivi cinque anni. Il nuovo regolamento avrà un impatto importante sui passeggeri, con leche hanno messo in atto già diverse azioni per ritoccare i prezzi da quest’anno.E nel frattempo studiano soluzioni persui costi e ridurre le loro emissioni. Laseguita da easyJet, compagnia britannica low cost, potrebbe essere presa a esempio dal resto dell’Europa. Vediamo perché.Gli obblighi per ledalCon le nuove regole, i vettori europei hanno l’obbligo da quest’anno di imbarcare almeno il 2% di combustibile sostenibile che, a differenza del tradizionale cherosene fossile, emette meno CO2 e altre sostanze inquinanti.