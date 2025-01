Romadailynews.it - Cina: Sichuan aggiunge un’altra zona franca

Chengdu, 07 gen – (AgenziaXinhua) – La Chengdu Tianfu International Airport Comprehensive Bonded Zone, situata a Chengdu, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del, ha ricevuto l’approvazione del Consiglio di Stato per la sua creazione, secondo la dogana di Chengdu. Situata a nord dell’aeroporto, lae’ divisa in due aree funzionali: un porto e una. Con un’estensione di 1,083 chilometri quadrati, rappresenta la sestacompleta del. L’area dovrebbe sfruttare la sua vinza all’aeroporto per sviluppare tre industrie chiave, ovvero la logistica e la gestione della catena di approvvigionamento, i servizi innovativi e la manifattura avanzata. Secondo la dogana, questa iniziativa fara’ progredire ulteriormente l’integrazione delnella Belt and Road Initiative e accelerera’ lo sviluppo del circolo economico Chengdu-Chongqing.