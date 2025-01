Lanazione.it - Chiusi i lavori del Consorzio di bonifica

Leggi su Lanazione.it

Conclusi ieffettuati dadi6 Toscana Sud sul bacino dell’Albegna. Si trattava di un intervento di manutenzione ordinaria con la rimozione della vegetazione infestante in eccesso nella sezione idraulica dei corsi d’acqua che scorrono lungo via della Ficona a Pescia Fiorentina, nel territorio comunale di Capalbio. Questi interventi, inseriti nel piano delle attività della, hanno come obiettivo quello di ridurre il rischio di eventi alluvionali in quest’area, nella quale sono presenti numerose abitazioni nelle vicinanze dei corsi d’acqua. "Cb6 resta molto attento alla natura, oltre che alla sicurezza idraulica – si spiega –: isono stati eseguiti rispettando le indicazioni della Regione Toscana per la tutela della flora e della fauna".