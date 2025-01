Secoloditalia.it - Cecilia Sala, l’Iran: “L’arresto non è una ritorsione”. Tajani convoca un vertice a Roma con Blinken

La liberazione diarrestata in Iran è in cima alle preoccupazioni del governo che, dopo il viaggio lampo della premier Meloni negli Usa, giovedì farà il punto della situazione in una riunione del Quint sul Medioriente promossa dal ministro Antonioalla presenza di. Intanto Teheran ribadisce chedella giornalista italiana “non è in alcun modo una” per quello del cittadino iraniano, Mohammad Abedini Najafabadi, avvenuto in Italia su mandato emesso dagli Usa. Lo ha ribadito la portavoce del governo della Repubblica islamica, Fatemeh Mohajerani, durante un punto stampa. “Ci auguriamo che la questione della giornalista venga risolta rapidamente”, ha aggiunto la portavoce.non è unaGià ieri il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, aveva detto chediper “violazione delle leggi islamiche”, “non ha nulla a che fare” con la detenzione del cittadino iraniano in Italia.