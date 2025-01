Thesocialpost.it - Cecilia Sala, l’Iran: “Ci auguriamo che il suo caso venga risolto rapidamente. Non è una ritorsione per Abedini”

Il nome dinon compare sulle prime pagine dei giornali iraniani, né viene menzionato dalle tv di Stato. Per ottenere aggiornamenti sulla giornalista de Il Foglio e di Chora Media, detenuta da 20 giorni in isolamento nel carcere di Evin, a Teheran, è necessario consultare testate iraniane con sede all’estero, come Iran International o BBC Farsi.Leggi anche:, l’affondo di Roberto Vannacci: “Conosceva i rischi dell’andare in Iran.”È proprio da queste fonti che emerge una risposta ufficiale dell’agenzia Tasnim, dove il portavoce del ministro degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha dichiarato: «Le questioni relative all’arresto die a quello del cittadino iraniano Mohammadin Italia non sono collegate».La posizione di Teheran sull’arrestoDurante la consueta conferenza settimanale, il portavoce ha ribadito che la giornalista avrebbe violato le leggi della Repubblica islamica e che le indagini sulsono ancora in corso.