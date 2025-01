Quotidiano.net - Caso SpaceX, la versione di Bill Emmott: “Un accordo Musk-Meloni? Non conviene a nessuno”

Leggi su Quotidiano.net

Roma.7 gennaio 2025 –, perché Elon, l’uomo più ricco del mondo che Giorgia“definisce un genio”, interviene sistematicamente nelle vicende interne europee? “In effetti è un comportamento un po’ strano – risponde al telefono il 68enne ex direttore dell’Economist –. Di solito gli imprenditori si rapportano alla politica per agevolare il business. Lui invece si propone come un Citizen Kane contemporaneo. Grazie al suo social X entra ed esce dal dibattito con modi aggressivi su argomenti lontani dai suoi interessi primari. E per la verità non attacca solo in Europa. Ma anche in Canada, Messico o Brasile. Dovunque veda un potenziale nemico”. Oppure un buon affare. Secondo Bloomberg, l’Italia sarebbe pronta ad affidare a(la rete satellitare di) la fornitura di un pacchetto completo di connessione crittografata per i servizi di comunicazione governativi, militari e delle forze dell’ordine.