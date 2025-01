Sport.quotidiano.net - Bologna, si ricomincia a sudare in vista della Roma: Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi ancora a parte

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 7 gennaio 2025 – Sia Casteldebole dove ildi Vincenzo Italiano si è ritrovato per il primo allenamento di questo 2025 insfida di domenica 12 al Dall’Ara contro la. La squadra ha infatti beneficiato di un periodo più lungo per le vacanze dopo la sconfitta contro il Verona visto il rinviopartita contro l’Inter, impegnata nei giorni scorsi in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana (poi vinta dal Milan in finale proprio contro i nerazzurri). Questa mattina i rossoblù sono scesi sui campi di allenamento del Centro Tecnico Niccolò Galli per una seduta di attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella.lavoro differenziato per Michael, Oussama Ele Nicolòche continuano il loro percorso propedeutico al rientro dopo che durante le festività tutti i tre hanno continuato ad allenarsi proprio per accelerare i tempi di recupero.