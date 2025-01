Oasport.it - ATP Adelaide, Etcheverry e Cazaux procedono spediti, sorpresa Guinard, subito fuori Bublik e Goffin

Leggi su Oasport.it

Vanno in archivio tutti i primi turni dell’ATP 250 disul cemento veloce australiano: è uno degli ultimi due tornei in preparazione all’Australian Open e oggi abbiamo visto giocatori già in forma e in ritmo per lo Slam e altri che invece stanno facendo più fatica.Laprincipale del giorno è indubbiamente la sconfitta da parte di Roman Safiullin che si è fatto sorprendere dal lucky loser francese Manuel, n.261 del mondo. Finisce 7-6(4) 2-6 6-1 in favore del transalpino che ha rimontato da 2-5 nel primo set, ha annullato due set point e nel terzo hareagito dopo il secondo set perso nettamente. Troverà la testa di serie numero 1 Tommy Paul al prossimo turno.Ha fatto il suo invece Brandon Nakashima che, dopo il k.o. contro Sonego della scorsa settimana, è riuscito a battere Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-1 2-6 6-3 in un’ora e quaranta minuti di gioco.