Ilfogliettone.it - Anna conquista il 2024: un anno da record con “Vera baddie”

Leggi su Ilfogliettone.it

Con l’arrivo della classifica annuale FIMI/GFK,si consacra ufficialmente come l’artista femminile con più copie vendute dell’. Il suo album “” ha stazionato per ben 9 settimane consecutive al primo posto nella classifica degli album più venduti, diventando il disco che è rimasto più a lungo alla #1 nel. Questo traguardo rende “” il terzo album più venduto dell’in assoluto e il primo tra quelli di un’artista donna.Un fenomeno di certificazioni e streaming, pseudonimo diPepe, si è anche affermata come l’artista femminile con il maggior numero di certificazioni FIMI nel, superando i 2 milioni e 500 mila copie certificate. A livello globale, la sua musica ha totalizzato oltre 7 miliardi e mezzo di stream, con più di 4 milioni di copie certificate in Italia, 41 dischi di Platino e 9 dischi d’Oro.