Aggressione ai sanitari all’ospedale di Prato la sindaca chiede interventi al governo

– È polemica politica dopo l’al personaleo della psichiatria del Santo Stefano di. Sull’accaduto di sabato 6 gennaio ai danni di 2 infermiere e un’operatrice socio-a si pronuncia laBugetti, che lancia un appello ale ai parlamentari di maggioranza: “Ilrinforzi gli organici delle nostre forze dell’ordine. Solo così la prefettura e la questura potranno pensare di aprire un posto di polizia h24 in ospedale. Solo così sarà possibile tutelare maggiormente i cittadini da furti e spaccate”.“Ci vogliono rinforzi – sottolinea la– La sicurezza non si fa con i proclami ma con le risorse umane ed economiche. Da tempo il ministro dell’interno Piantedosi ha lanciato come priorità l’apertura di posti di polizia h24 negli ospedali italiani ma solo alcuni ne hanno beneficiato.