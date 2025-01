Accecati dalla seconda stella?

Leggi su Ilnerazzurro.it

Tanta la delusione e la rabbia. Il triplice fischio all’Al-Awwal Park di Riyad fa calare il malumore nel mondo Inter. I nerazzurri si sono resi protagonisti passivi di una rimonta clamorosa: quella del Milan che si aggiudica la Supercoppa italiana 2025.Una sconfitta che riporta i Campioni d’Italia coi piedi per terra, ancora troppo presi a specchiarsi sullavinta la scorsa stagione. Una presunzione di superiorità a cui sembra seguire un blackout collettivo. Un suicidio di campo per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Non il primo, in realtà, né di questa stagione, né degli ultimi anni.Come Dorian Gray che lacera, infine, il suo ritratto, l’Inter ha lacerato il ritratto di squadra imbattibile e favorita che si era fatta cucire insieme allo Scudetto e alla.Da un derby all’altro: sufficienza e presunzioneCosa sorprende della partita di ieri sera a Riyad, valida per l’assegnazione della Supercoppa 2025? Primo che il Milan, con un nuovo allenatore da appena otto giorni, riesca a risollevare la testa dopo una prima parte di stagione deludente.