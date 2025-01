Nerdpool.it - 3 personaggi di Star Wars che meritano una serie su Disney+

Dal 2019,ha ampliato l’universo di, offrendo spazio a nuovi protagonisti e vecchie conoscenze.come The Mandalorian hanno esplorato il mondo dei Mandaloriani, mentre Obi-Wan Kenobi ha approfondito il periodo tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza. Ma quali altrimeriterebbero un ruolo da protagonista in unadedicata? Ecco tre candidati ideali.Bo-Katan KryzeIntrodotta per la prima volta in: The Clone, Bo-Katan Kryze, interpretata da Katee Sackhoff, ha avuto un ruolo centrale nelle stagioni 2 e 3 di The Mandalorian. Dopo aver riconquistato Mandalore e preso possesso della Darksaber, Bo-Katan è diventata un simbolo della rinascita del suo popolo.Con il film The Mandalorian and Grogu, previsto per il 2026, destinato a concludere la storyline della, uno spin-off su Bo-Katan potrebbe continuare a esplorare la sua leadership su Mandalore.