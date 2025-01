Travolto da un’auto mentre procedeva in bicicletta | inutili i soccorsi per un uomo di circa 30 anni Morto sul colpo Sotto choc la donna che l’ha investito L’episodio ieri lungo la via Tiburtina a Roma

Leggi su Dayitalianews.com

Undi30, senza fissa dimora, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di, domenica 5 gennaio, dopo essere statodasu via, all’altezza di piazza delle Crociate.La dinamica dell’incidenteL’impatto è avvenuto intorno alle ore 18:00. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dal gruppo II Sapienza della Polizia Locale diCapitale, la vittima era a bordo di unaquando è stata travolta da una Ford Fiesta guidata da unadi 32. L’, privo di documenti, è deceduto sula causa delle gravi lesioni riportate.Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare la vittima e chiarire le circostanze dell’incidente. La conducente dell’auto è stataposta ai test di rito per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti, come previsto dalla prassi in caso di sinistri mortali.