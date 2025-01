Oasport.it - Tour de Ski 2025: Pellegrino vicino al podio, bene Barp e Carollo. Monsorno e Cassol, ce n’è per le sprint?

Si è chiuso da nemmeno ventiquattr’ore ilde Ski, nella sua diciannovesima edizione, nonché prima tutta su suolo italiano tra Dobbiaco e Val di Fiemme. Al solito (almeno per i tempi recenti), doppio trionfo della Norvegia, e con le sue due figure più rappresentative: Johannes Hoesflot Klaebo e Therese Johaug. Dietro la scalata norge, però, c’è anche da parlare d’Italia.Un’Italia che ha visto in Federicol’uomo capace di arrivare vicinissimo a quelche, nella competizione, tra gli uomini manca dal 2008 (Giorgio Di Centa) e in generale non c’è dal 2011 (Marianna Longa). Il campione di Nus ha colpito ancora in più occasioni, soprattutto con il più inaspettato dei secondi posti, quello dello skiathlon dietro a un Klaebo ancora una volta in formato dominatore. C’è ancora un po’ di strada verso i Mondiali, ma considerando questo primo picco di forma, e considerando anche che laa Trondheim sarà in tecnica libera, di speranze per una medaglia in quella prospettiva ce ne sono.