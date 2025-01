Inter-news.it - Sozza arbitro di Inter-Milan, finale Supercoppa: precedente da sogno

sarà l’didiitaliana in programma questa sera alle 20 italiane a Riad. i seguito la scheda del fischietto di Seregno.CINQUE PRECEDENTI – Simoneda Seregno arbitreràdiitaliana, in programma questa sera a Riad. Si tratta di uno degli arbitri più giovani e promettenti della classe arbitrale italiana. Fischietto su cui il designatore Gianluca Rocchi, ieri presente a Open VAR dove è ritornato pure sull’episodio Denzel Dumfries-Zambo Anguissa, punta tantissimo.dirigerà l’per la sesta volta in carriera. Il bilancio è più che positivo: cinque vittorie di fila. Nei precedenti ha diretto la Beneamata contro Roma (3-1 a San Siro), Sassuolo (1-2), Napoli (1-0),(5-1) e Atalanta (1-2). Dunque, tra i precedenti c’è pure un derby dio.