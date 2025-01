Se il passeggero senza cintura muore in un incidente stradale è colpa del guidatore | la sentenza della Cassazione

Leggi su Dayitalianews.com

Se ildell’automobile èper unilne è responsabile. E’ quanto ha stabilito la Corte dilo scorso 18 dicembre 2024 annullando ladi assoluzione nei confronti di una 29enne laziale accusata di omicidio colposo. Il 31 dicembre 2015 la sua Fiat Punto finì fuori strada per evitare un cane randagio e un suo amico, che evidentemente non indossava la, (solo l’imputata e la passeggera seduta al suo fianco indossavano la) era morto nell’impatto. Secondo i supremi giudici la ragazza “non aveva preteso dai passeggeri, prima di mettersi in marcia, che indossassero la”.La notizia è stata riportata dal Messaggero che spiega che si dovrà celebrare un nuovo giudizio davanti alla Corte d’appello di Roma.