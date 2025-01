Ilrestodelcarlino.it - Rimonta e spettacolo

2MONTECOSARO2: Pedol; Ciminari, Agostinelli, Mosca, Gasparini, Moretti (79’ Foglia), Gambacorta, Vecchione (82’ Diamanti), Garbuglia (70’ Salvati), Morbidelli, Ruggeri (60’ Polenta). All.: Menghini. MONTECOSARO: Follenti; Baiocco, Quintabà, Biagioli, Marziali, Corradini, Del Gobbo (81’ Fall), Mazzante, Santagata, G. Quinzi, Camerlengo (46’ E. Quinzi). All.: J. Birilli.Arbitro: Negusanti di Pesaro. Reti: 13’ Morbidelli 33’ Garbuglia 65’ Quintabà 81’ E. Quinzi Il Potenza Picena, dopo un gran primo tempo chiuso sul 2-0, getta alle ortiche la vittoria e il primato in classifica facendosire dal Montecosaro. Morbidelli apre le marcature al 13’ con un gran tiro su assist di Gambacorta, al 33’ Garbuglia raddoppia chiudendo una triangolazione fra Gambacorta e Morbidelli. Nella ripresa il Montecosaro prima accorcia al 65’ con Quintabà sugli sviluppi di una punizione, poi pareggia all’81’ con Edoardo Quinzi abile a finalizzare una mischia in area.