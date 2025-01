Mistermovie.it - Mister Movie | Si vocifera che The Punisher di Jon Bernthal avrà una serie su Disney+

Leggi su Mistermovie.it

Secondo recenti indiscrezioni, i Marvel Studios sarebbero al lavoro su una nuovadedicata a Frank Castle, alias The, interpretato da Jon. Questa produzione, che potrebbe fungere da terza stagione dellaNetflix, arriverebbe dopo il ritorno confermato del personaggio in Daredevil: Born Again, attesa per il 4 marzo 2025.Il ritorno di Joncome Frank Castle: una nuovasuall’orizzonte?class="wp-block-heading">Le voci, iniziate dal noto insider Daniel Richtman, suggeriscono che la nuovadi Thesarà una diretta continuazione dello show Netflix, mantenendone i toni cupi e la narrazione intensa. Anche altre fonti, come @BeyondReporter, supportano questa teoria, aggiungendo che i Marvel Studios sembrano intenzionati a riportare Frank Castle nel cuore delle storie del MCU.