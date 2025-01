Biccy.it - Lucarelli: la frecciatina (passata inosservata) tirata l’anno scorso ai Me Contro Te

Ieri ha fatto molto successo l’analisi di Selvaggiasul fenomeno MeTe in cui ha analizzato il podcast, il flop dei loro ultimi due film (se paragonati ai precedenti lavori, ovviamente) e criticato l’ostentazione del lusso di Sofì che a parole, invece, dichiara di non ostentare proprio per evitare di far rimanere male le persone.MeTe, Selvaggiaanalizza: “Ora passivo-aggressivi, il fatturato cala” https://t.co/Zo7nsfRFrj— BICCY.IT (@BITCHYFit) January 5, 2025: laai MeTeLa giornalista, però, non è la prima volta che dedica un articolo su Luì e Sofì. Lo ha fatto anche(più precisamente il 9 aprile 2024), ma in quel periodo eravamo nel pieno della separazione fra Fedez e Chiara Ferragni e per questo è passato un po’ inosservato.