Inter-news.it - LIVE Inter-Milan 2-1: Bastoni miracoloso su Reijnders

è la finale di Supercoppa italiana. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoneri allenati da Sergio Conceicao. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane (22.00 locali), si gioca all’Al-Awwal Park Stadium di Riad.2-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP65? Due cambi nell’: fuori Mkhitaryan per Zielinski e Dimarco per Carlos Augusto.64? SUPER SOMMER! Traversone di Pulisic sulla destra e Morata colpisce di testa, ancora super Sommer.61?! Leao va via a Bisseck a sinistra, palla in mezzo pere supervento di faccia di.60? Sommer se la trova in mano sul colpo di testa di Pulisic, liberato in area da Theo Hernandez.56? Arriva la prima ammonizione anche per il, con Tomori che stende Lautaro Martinez.