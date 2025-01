Notizie.com - Libretto famiglia, INPS annuncia le novità del 2025: di cosa si tratta

L’ha comunicato un nuovo metodo più semplice per accedere al, strumento utilizzato per la retribuzione delle prestazioni di lavoro occasionali e saltuarie.Nel 2017 è stato introdotto il, strumento che ha come obiettivo quello di semplificare la retribuzione delle prestazioni di lavoro occasionali e saltuarie da parte di privati che non sono titolari di Partita Iva.ledel: disi(Foto da Ansa) – Notizie.comIl compenso, utilizzando tale strumento, può avvenire mediante titoli di pagamento con un valore stabilito (10 euro, comprensivo di contributi) e solo per retribuire determinati piccoli lavori. Proprio in merito al, l’Istituto di previdenza sociale ha diramato una comunicazione nei giorni scorsindo delleimportanti per chi ha deciso di aprire questa sorta di “portafoglio telematico”.