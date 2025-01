Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 6 al 12 gennaio 2025: Cruz sul punto di licenziare Pia

Leggi su Davidemaggio.it

© US MediasetEzquerdo non dimentica. Pericolo in vista per Pia Adarre nelle prossime puntate de La. Appena il piccolo Diego si ammala, la governante non esita infatti a portare il figlio nella tenuta, contravvenendo al patto stabilito in precedenza con la marchesa. Quest’ultima aveva accettato, sotto ricatto, di dare alla Adarre una somma mensile per il mantenimento del bambino a patto che lo tenesse lontano dalla residenza. Informata da Petra Arcos dell’accaduto,non esita quindi a farla pagare a Pia e le dà un ultimatum: se Diego non sarà lontano da Laentro due giorni, verrà automaticamente licenziata. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.