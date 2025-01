Movieplayer.it - Kathryn Hahn non sa se verrà realizzata Agatha All Along 2, ma ammette: "La interpreterei per sempre"

Leggi su Movieplayer.it

, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il red carpet dei Golden Globes 2025, ha parlato della possibile stagione 2 diAllha parlato nuovamente della possibilità di ritornare nel MCU dopo essere stata protagonista della serieAll. Ad alimentare l'ipotesi che Disney stia valutando l'ipotesi di dare il via alla produzione di una seconda stagione dello show è stata la scelta di non proporlo come una "miniserie" durante la stagione dei premi. Un possibile ritorno diL'attrice, intervistata sul red carpet dei Golden Globes 2025 da Variety, ha dichiarato che non sa il motivo di quella scelta e nessuno le ha ancora parlato di una possibile stagione 2 diAll. L'interprete della .