Juventus la decisione su Douglas Luiz spiazza tutti | ora c’è la conferma

In casatiene banco la possibile cessione di. Il centrocampista brasiliano, poco utilizzato da Thiago Motta in questo inizio di stagione, è arrivato a Torino per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Occhio al verdetto in vista delle prossime settimaneQuale sarà il futuro di? È questa la domanda che continuano a porsi i tifosi dellain vista del mercato di gennaio. Nonostante alcune indiscrezioni sul possibile addio del centrocampista brasiliano, la sensazione è che Thiago Motta e Giuntoli stopperanno l’addio dell’ex Aston Villa nel mercato di gennaio.quasi certa e definitiva, nonostante alcuni sondaggi da parte del Manchester City., lasu: ora c’è la(LaPresse) TvPlay.itLa volontà dellasarà quella di rilanciare il centrocampista brasiliano nel girone di ritorno, coinvolgendolo totalmente nel progetto bianconero.