Inter-news.it - Inter-Milan 2-3, blackout sul più bello: Abraham beffa alla fine

Termina sul punteggio di 2-3 il secondo tempo di, sfida valevole per la finale della Supercoppa Italiana. Ecco quanto successo in questi quarantacinque minuti, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 1-0.RADDOPPIO CON RISPOSTA – Il secondo tempo si apre subito nel migliore dei modi per l’, che al minuto 47 va ancora in gol: lancio lungo con il contagiri da parte di de Vrij, Taremi stoppa e si ritrova da solo davanti a Maignan con il tempo per piazzare nell’angolino il raddoppio che vale il momentaneo 2-0. Da qui, poi, arriva la risposta delgrazie anche e soprattutto a un aiuto importante dell’arbitro Sozza: al 52? fallo netto su Asllani non fischiato che porta a una punizione poi dal limite per i rossoneri con Mkhitaryan che ferma Leao fallosamente.