Ilnapolista.it - Inter ko nel modo più doloroso. Inzaghi perde l’ennesimo derby in rimonta (stavolta da 0-2 a 3-2)

ko nelpiùinda 0-2 a 3-2)Inon fanno per Simone. Né iné i cambi. È un bravissimo allenatore ma con le sostituzioni ha un problema. E pure con i. L’stava vincendo 2-0 la finale di Supercoppa italiana e ha finito colre 3-2. Il Milan dell’immenso Conceiçao (finalmente un tecnico allegriano) ha segnato tre gol ai nerazzurri: prima Theo, poi Pulisic (bellissimo) e infine il terzo di Abraham con un’azione di prima e in verticale (oh cielo, il calcio in verticale).Per l’una brutta botta.re unfa male. E fa tornare alla memoria il dolore per ilperso contro Giroud l’anno in cui i nerazzurri buttarono lo scudetto.Conceiçao merita un capitolo a sé. Finalmente un allenatore che se ne frega della narrazione contemporanea.