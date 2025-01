Golssip.it - I primi 40 anni di Hamilton, per sir Lewis una festa in rosso

I suoiquarant'sono stati eccezionali - i sette mondiali conquistati lo hanno reso il pilota di Formula 1 più vincente di tutti i tempi insieme a Michael Schumacher -; i secondi iniziano in, un colore che sirha spesso sfoggiato nelle sue mise decisamente mai banali, e che ora si accende con la Ferrari. Cifra tonda per il primo pilota nero nella storia della formula 1, nato il 7 gennaio del 1985 Stevenage, un piccolo sobborgo nell'Hertfordshire in Inghilterra, lui che solo qualche tempo fa aveva dichiarato che non avrebbe continuato a correre a 40, come aveva scelto di fare un altro grande del Circus, Fernando Alonso. E invece eccolo qui a soffiare le 40 candeline dopo aver siglato il passaggio 'del secolo' nel team del Cavallino rampante, riportando in alto i sogni dei tifosi della Rossa.