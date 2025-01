Movieplayer.it - Grande Fratello: televoto annullato per provvedimenti disciplinari

Con un post condiviso sugli account ufficiali del programma la produzione ha annunciato la sospensione del. Mercoledì 8 gennaio ci saranno deidecisi dalcontro alcuni concorrenti del reality show. Nel mirino degli autori ci sarebbero Ilaria Galassi, dopo la lite con Helena Prestes, e la stessa modella brasiliana per il lancio del bollitore contro Jessica Morlacchi. In nomination, per il preferito, c'erano: Bernardo Cherubini, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando. La decisione della produzione Nel comunicato ufficiale del programma, ilannuncia: "Ilattualmente in corso è, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che .