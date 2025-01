Ilrestodelcarlino.it - Gli altri familiari alla vedova Zecchi: verità sulla Uno bianca

"È difficile non capire la posizione di chi dopo tanti anni si sente stanco. Noi, però, andremo avantiricerca della". Alberto Capolungo, presidente dell’associazione delle vittime della Unogetta acqua sul fuoco dopo le dichiarazioni rilasciate da Rosanna, al vertice dell’associazione per 26 anni, in occasione della commemorazione –quale non era presente – della Strage del Pilastro, avvenuta il 4 gennaio del 1991. In merito all’esposto presentato dall’associazione, al vaglio della Procura, aveva definito la possibilità di un nuovo processo "un supplizio incredibile. Andare avanti a indagare sarebbe come un tornare indietro. Non c’è alcun elemento nuovo". Capolungo è rimasto sorpreso dalle parole, ma non dalle sensazioni espresse: "È un dramma che corre un po’ in tutte le famiglie.